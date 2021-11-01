9 kadroya onlarca personel alınacak! Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

SBB personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın belirlenen boş kontenjanlarına personel alımı yapılacak. İlanın resmi olarak yayımlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, SBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yapılacak personel alımı için başvurular 1-15 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortama girerek yapabilecekler.