9 kadroya onlarca personel alınacak! Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kamu personel alım ilanları her gün yenilenmeye devam ediyor. 1 Kasım itibarıyla başlayan yeni ilanlar yayımlandı. Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndaki 9 kadro için yapılacak personel alımının detayları belli oldu. Peki, Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, SBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar....
SBB personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın belirlenen boş kontenjanlarına personel alımı yapılacak. İlanın resmi olarak yayımlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, SBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yapılacak personel alımı için başvurular 1-15 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortama girerek yapabilecekler.
İSTENİLEN BELGELER NELER?
a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
b) KPSS sonuç belgesini,
c) YDS'den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini,
ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini,
d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
e) Askerlik durum beyanını (erkek adaylar için),
f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması,
c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1986 ve daha sonra doğmuş olmak),
ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beşyıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir.
d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 06, 12, 13 Eylül 2020 veya 01, 07, 08 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;
yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 22/11/2021 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile sınav komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler.
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Yazılı sınav 12/12/2021 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 03/12/2021 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sorular adayların başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatını ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının görev alanını içeren konulardan oluşacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.
Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak itiraz edilebilir.
Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Sözlü sınav tarihi ve yeri www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
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- 9 kadroya onlarca personel alınacak! Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
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