Kritik hafta! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu hafta açıklanır mı?

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) yapılacak 27. Dönem polis öğrenci alımları için son viraja girildi. Polis olabilmek için uzun süredir hazırlık yapan adaylar, katıldıkları mülakatların hangi tarihte sonuçlanacağını araştırmaya başladı. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar bu hafta açıklanır mı? İşte ayrıntılar...

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı belli olmasa da, bir önceki alım takvimini incelediğimizde sonuçların kasım ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar POMEM'lerde eğitim görmeye başlayacak. POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.