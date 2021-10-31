MEB personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
MEB personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB personel alımı başvurusu devam ediyor. Adaylar e Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. MEB personel alımı başvuruları 5 Kasım'a devam edecek. Atama sonuçları, 12 Kasım’da ‘isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ üzerinden ilan edilecek. İşte, MEB personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
MEB personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar e Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. MEB personel alımı başvuruları 5 Kasım'a devam edecek. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden ilan edilecek. İşte, MEB personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Duyuruya göre, MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden tamamlaması gerekiyor.
Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.
MEB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
* Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
* Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
* Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
* Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
ÖZEL ŞARTLAR NELER?
a) Sözleşmeli Fizyoterapist
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.
b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)
Lisans düzeyinde;
Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
Ön Lisans düzeyinde;
Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
Ortaöğretim düzeyinde;
Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
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