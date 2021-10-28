Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları son durum nedir?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM alımları için heyecan dorukta. 27. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar büyük bir merakla sonuçları araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? İşte son gelişmeler...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar POMEM'lerde eğitim görmeye başlayacak. POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.