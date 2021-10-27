GSB sözlü mülakat tarihi heyecanla bekleniyor! Resmi açıklama geldi mi? 2021 GSB mülakatları ne zaman yapılacak?

GSB sözlü mülakat tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2928 güvenlik görevlisi ve 1418 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için sözlü mülakat yapılacak ve mülakat sonuçlarının ardından yerleşmeye hak kazanan adaylar belirlenecek. Peki, GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Resmi açıklama geldi mi? 2021 GSB mülakatları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucuna göre mülakata katılacak adaylar sınav tarihini heyecanla bekliyor. Ancak sözlü mülakat tarihleri henüz duruyulmadı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındığı ifade edilmişti.

Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak.