GSB sözlü mülakat ne zaman? 2021 yılı içerisinde yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için son viraja girildi. Kura çekiminin tamamlanması ile birlikte sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihini beklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sınava hak kazandığını öğrenen adaylar, GSB'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, GSB sözlü mülakat ne zaman? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi mülakatları ayın kaçında yapılacak? İşte haberin detayları...

2021 GSB MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

GSB sözlü mülakat tarihi henüz belli olmadı. Kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak. Sözlü sınavların yapılacağı tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.