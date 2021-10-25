BAŞLADI! MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MEB 3.132 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
MEB personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Toplam 6.132 personel alımı için ilanın yayımlanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrilmişti. Merakla beklenen başvurular bugünden itibaren alınmaya başladı. Birçok kadroya yapılacak personel alımı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MEB 3.132 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak toplam 6.132 personel alımına ilişkin başvurular başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımları ile ilgili detaylar belli oldu. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru şartları, kadro dağılımı ve sınav aşamasına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Peki, MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MEB 3.132 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Söz konusu personel alımlarına ilişkin başvurular bugün (25 Ekim) itibarıyla başladı. Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı için başvurular 05 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. İlan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak. Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına ise 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak sırasıyla;
a) Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanların,
b) Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olanların,
c) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olanların,
ç) Herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,
d) Herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,
e) Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin, ataması yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Genel Şartlar
* 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
* Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
* Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
* Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
* Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Özel Şartlar
a) Sözleşmeli Fizyoterapist
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.
b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)
* Lisans düzeyinde;
Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
* Ön Lisans düzeyinde;
Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
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- BAŞLADI! MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MEB 3.132 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
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