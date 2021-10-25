BAŞLADI! MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MEB 3.132 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak toplam 6.132 personel alımına ilişkin başvurular başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımları ile ilgili detaylar belli oldu. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru şartları, kadro dağılımı ve sınav aşamasına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Peki, MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MEB 3.132 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Söz konusu personel alımlarına ilişkin başvurular bugün (25 Ekim) itibarıyla başladı. Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı için başvurular 05 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek.