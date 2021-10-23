PA son açıklamalar: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı için geçtiğimiz aylarda sözlü mülakat gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar POMEM'lerde eğitim görmeye başlayacak. POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.