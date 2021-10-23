Heyecan dorukta! GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Son açıklamalar...
GSB mülakat tarihi belli oldu mu? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş sürerken, gözler mülakatların yapılacağı tarihe çevrildi. GSB tarafından yapılan açıklama ile 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi alınacağı bildirilmişti. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
GSB mülakatları ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakanlığı yapılacak toplam 4.346 sürekli işçi alımı için son aşama olan sözlü mülakatlara hazırlıklar sürüyor. Kura sonucu mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlıktan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
2021 GSB MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
GSB sözlü mülakat tarihi henüz belli olmadı. Kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak. Sözlü sınavların yapılacağı tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)
b) Genel kültür, (30 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.
SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekiyor. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
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