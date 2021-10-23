Heyecan dorukta! GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Son açıklamalar...

GSB mülakatları ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakanlığı yapılacak toplam 4.346 sürekli işçi alımı için son aşama olan sözlü mülakatlara hazırlıklar sürüyor. Kura sonucu mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlıktan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2021 GSB MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

GSB sözlü mülakat tarihi henüz belli olmadı. Kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak. Sözlü sınavların yapılacağı tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.