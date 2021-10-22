Adalet Bakanlığı 1000 memur alımı başlıyor! 2021 Adli Yargı Hakim ve Savcı başvuruları ne zaman? Şartlar...

Adalet Bakanlığı 1000 memur alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 9-5 dereceli kadrolara toplam 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı alımı yapılacağı bildirilmişti. Söz konusu alımlar için başvuru yapmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı'nın başvuru takvimini heyecanla bekliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 1000 memur alımı hangi tarihte başlıyor? 2021 Adli Yargı Hakim ve Savcı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı için başvurular, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecekler. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvuruların tamamlanması gerekiyor.