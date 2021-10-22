Adalet Bakanlığı 1000 memur alımı başlıyor! 2021 Adli Yargı Hakim ve Savcı başvuruları ne zaman? Şartlar...
Adalet Bakanlığı'na yapılacak 1000 memur alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz ile toplam 1000 adli yargı hakim ve savcı alımı yapılacağı bildirilmişti. Söz konusu alımlar için geri sayım başladı. Başvuruların başlamasına kısa süre kala konu hakkında detayları yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı 1000 memur alımı hangi tarihte başlıyor? 2021 Adli Yargı Hakim ve Savcı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Adalet Bakanlığı 1000 memur alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 9-5 dereceli kadrolara toplam 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı alımı yapılacağı bildirilmişti. Söz konusu alımlar için başvuru yapmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı'nın başvuru takvimini heyecanla bekliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 1000 memur alımı hangi tarihte başlıyor? 2021 Adli Yargı Hakim ve Savcı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı için başvurular, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecekler. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvuruların tamamlanması gerekiyor.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL'dir. Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları 01 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Adalet Bakanlığı'nın www.pgm.adalet.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1986 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)
Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)
c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Geç başvuru günü, 18 Kasım 2021 tarihinde olup, adaylar başvurularını başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 562,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 750,00 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
SINAV NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınavı ÖSYM tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde dör oturumda yapılacak. İşte sınav konuları:
SINAV KONULARI NELER?
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.
* Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan,
* Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdarî Yargılama Usulü (7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.
* Adli Yargı Testi:Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.
* Adli Yargı-Avukat Testi:Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.
* İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7 soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
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