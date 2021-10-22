POMEM bugün açıklanır mı? 2021 yılında gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM alımlarında son viraja girildi. Son aşama olan sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nin duyurular sayfasına akın ediyor. Peki, POMEM bugün açıklanır mı? 2021 EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki alımların takvimini incelediğimizde sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.