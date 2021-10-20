Diyanet 7.800 personel alımı başvuru ne zaman? 2021 Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım alımı şartları!
Diyanet personel alımı ne zaman? Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım alımı için başvurular başlıyor. Diyanet tarafından yayınlanan ilana göre, belirlenen kadrolara toplam 7.800 personel alınacak. Söz konusu ilanın erişime açılmasının ardından başvuru tarihi ve şartlar araştırılmaya başlandı. Peki, Diyanet 7.800 personel alımı başvuru ne zaman? 2021 Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
Diyanet 7.800 personel alımı başvuru ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım alımı yapılacak. Boş pozisyonlara yapılacak personel alımı ile ilgili ilanın yayınlanmasının ardından kadro dağılımı, başvuru şartları ve başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Diyanet 7.800 personel alımı başvuru ne zaman? 2021 Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular, 8-11 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecekler.
İşte kadro dağılımı;
Haberimizin devamından başvuru şartları ve sınav aşamalarına ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sözlü sınava katılacak adayların sınav giriş belgeler, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav" adresi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih daha sonra duyurulacak.
Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Sınav sözlü Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.
Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecek.
SINAV KONULARI NELER?
A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;
a) Kur'an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Hitabet (10 puan).
B) Müezzin-Kayyım için;
a) Kur'an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Ezan ve ikamet (10 puan).
BAŞARILI OLMAK İÇİN SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor.
Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecek.
Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacak.
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