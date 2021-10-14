Yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak! 2021 İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı
İŞKUR üzerinden birçok kadroda personel alımları devam ediyor. İş arayan vatandaşlara kolaylık sağlayan İŞKUR, silahlı ve silahsız olmak üzere yüzlerce güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu. Belirlenen şartları taşıyan adaylar aşamaların tamamlanmasının ardından göreve başlayacak. En az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 İŞKUR güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli yayınlanan ilanlarla istihdam sağlanmaya devam ediyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlar arasından en çok dikkat çekenlerden biri de güvenlik görevlisi alımları. Son zamanların ilgi duyulan meslekleri arasında yer alan güvenlik görevlisi için İŞKUR üzerinden güncel ilanlar yayınlandı. Buna göre, en az lise mezunu silahlı ve silahsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak. İşte haberin detayları...
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Güvenlik görevlisi alımları için başvurular, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerinden yapılıyor. Başvuru yapabilmek için şu aşamaları takip edin:
* "esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresine girin
* "Meslek" bölümünü açın
* Bu alana "Güvenlik Görevlisi" yazarak arama butonuna tıklayın.
* Burada güncel güvenlik görevlisi alımı ilanları karşınıza çıkacak.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR güvenlik görevlisi genel başvuru şartları şu şekilde:
* 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
* Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
* İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* En az lise en çok ön lisans mezunu olmak,
* 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
* Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde "özel güvenlik görevlisi olur" şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
* Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.
Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
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- Yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak! 2021 İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı
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