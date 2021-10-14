Yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak! 2021 İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli yayınlanan ilanlarla istihdam sağlanmaya devam ediyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlar arasından en çok dikkat çekenlerden biri de güvenlik görevlisi alımları. Son zamanların ilgi duyulan meslekleri arasında yer alan güvenlik görevlisi için İŞKUR üzerinden güncel ilanlar yayınlandı. Buna göre, en az lise mezunu silahlı ve silahsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak. İşte haberin detayları...

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Güvenlik görevlisi alımları için başvurular, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerinden yapılıyor. Başvuru yapabilmek için şu aşamaları takip edin:

* "esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresine girin

* "Meslek" bölümünü açın

* Bu alana "Güvenlik Görevlisi" yazarak arama butonuna tıklayın.

* Burada güncel güvenlik görevlisi alımı ilanları karşınıza çıkacak.

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