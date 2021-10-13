PTT personel alımı 2021: PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? 55 bin personel alımı başvuru şartları belli mi?
PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PTT bünyesinde görev alacak 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları sonrasında iş arayışında olanlar detayları merak ediyor. İddiaların yeniden gündeme gelmesi sonrasında konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? 55 bin personel alımı başvuru şartları belli mi?
PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? 55 bin personel alımı başvuru şartları belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesine görev almak üzere 55 bin personel alımı yapılacağı iddiası gündeme gelmişti. Kurum tarafından alım yapılacağına yönelik açıklama gelmezken, detayları haberimizde derledik. İşte, PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? 55 bin personel alımı başvuru şartları belli mi?
PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI VAR MI, OLACAK MI?
PTT kendi bünyesine yapacağı personel alımları için resmi internet sitesi üzerinden başvuru detaylarını yayınlıyor. Ancak kurum tarafından 55 bin personel alımı yapılacağına dair henüz resmi açıklama yapılmamıştır. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
PTT PERSONEL ALIM 2021 ŞARTI NEDİR?
PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekilde:
GENEL ŞARTLAR
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.
2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.
3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.
4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.
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