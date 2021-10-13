PTT personel alımı 2021: PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? 55 bin personel alımı başvuru şartları belli mi?

PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? 55 bin personel alımı başvuru şartları belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesine görev almak üzere 55 bin personel alımı yapılacağı iddiası gündeme gelmişti. Kurum tarafından alım yapılacağına yönelik açıklama gelmezken, detayları haberimizde derledik. İşte, PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? 55 bin personel alımı başvuru şartları belli mi?

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI VAR MI, OLACAK MI?

PTT kendi bünyesine yapacağı personel alımları için resmi internet sitesi üzerinden başvuru detaylarını yayınlıyor. Ancak kurum tarafından 55 bin personel alımı yapılacağına dair henüz resmi açıklama yapılmamıştır. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...