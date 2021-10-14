Resmi açıklama geldi! GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?

GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 yılı temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü sınavlara katılacak adaylar belirlendi. Şimdi ise gözler sözlü mülakatların yapılacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sözlü sınava ilişkin açıklama geldi. Peki, GB sözlü ülakat ne zaman yapılacak? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 GSB sözlü mülakat tarihi henüz belli olmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri daha sonra duyurulacak. GSB sözlü mükakat tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.