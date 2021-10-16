GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Eylül'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi ise gözler mülakatların yapılacağı tarihe çevrildi. Sözlü mülakat hakkında son gelişmeler merak ediliyor. Peki, GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri daha sonra duyurulacak. GSB sözlü mükakat tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.