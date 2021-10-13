gsb.gov.tr: GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlikçi alımı sözlü sınav ne zaman?

GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin personel alımında süreç tamamlanıyor. Kura çekiminin ardından sözlü mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar belirlendi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, heyecan içinde sözlü mülakat tarihini araştırıyor. Peki, GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlikçi alımı sözlü sınav ne zaman? İşte merak edilenler...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri daha sonra duyurulacak. GSB sözlü mükakat tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.