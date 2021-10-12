Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen alımı mülakatları ne zaman?
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön başvuru ve sınav merkezi tercihlerinin alınmasının ardından gözler mülakatlara çevrildi. Sözlü sınava alınacakların sınav merkezlerinin hangi tarihte ilan edileceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen alımı mülakatları ne zaman? İşte haberin detayları...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular alındı. Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adayların mülakat aşamaları başlıyor. Şimdi ise sıra sınav yerlerinin belirlenmesinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen alımı mülakatları ne zaman? İşte cevaplar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, başvuru yapan adayların sözlü sınav yerleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.
Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
SINAVDA YANINDA OLMASI GEREKENLER
Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
SINAVDA YASAK OLANLAR NELER
Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
12-27 Kassım tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 3-7 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçları ise 14 Ocak 2022'de belli olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar için tercihler alınacak. Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılaak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.
GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
* Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
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- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen alımı mülakatları ne zaman?
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