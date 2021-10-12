pa.edu.tr: POMEM sonuçları açıklandı mı? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM mülakatları tamamlandı. Son aşama olan sözlü mülakatların sona ermesi ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Gözler Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, pa.edu.tr ile POMEM sonuçları açıklandı mı? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki dönem mülakat takvimini incelediğimizde, sonuçların en geç bu cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar Polis Akademisi'nin pa.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Polis Akademisi'nden konu hakkında açıklama geldiğined ahaber.com.tr'de olacak.