KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kızılay, KPSS şartı olmadan hemşire alımı yapacağı ilanı duyurdu. Yayımlanan ilanda boş olan kontenjanlar ve başvuru detayları hakkındaki bilgilere yer verildi. Kızılay başvuruları online olarak toplamaya devam ediyor. İşte, Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KIZILAY HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kızılay hemşire alımlarına yönelik başvurular başladı. Başvuru süreci 12 Kasım 2021 tarihine kadar online olarak basvuru.kizilaykariyer.com adresi üzerinden yapılacak.