12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021
ABONE OL
KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Kızılay KPSS şartı aranmaksızın hemşire alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilan ile başvuru şartları ve tarihi açıklayan kurum, başvuruları online olarak kabul etmeye devam ediyor. Yayınlanan ile boş kadrolar için detaylarda belli oldu. Sizler için ilan hakkındaki gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kızılay, KPSS şartı olmadan hemşire alımı yapacağı ilanı duyurdu. Yayımlanan ilanda boş olan kontenjanlar ve başvuru detayları hakkındaki bilgilere yer verildi. Kızılay başvuruları online olarak toplamaya devam ediyor. İşte, Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KIZILAY HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kızılay hemşire alımlarına yönelik başvurular başladı. Başvuru süreci 12 Kasım 2021 tarihine kadar online olarak basvuru.kizilaykariyer.com adresi üzerinden yapılacak.

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinden ve/veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümlerinden mezun,
• En az 2 yıl deneyimi olan,

• Uygulanacak her türlü sağlık işleminin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilen,

• Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,

• Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,

• Eğitime ve gelişime açık,

• Sorun çözme becerisi gelişmiş olan,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA