KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Kızılay KPSS şartı aranmaksızın hemşire alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilan ile başvuru şartları ve tarihi açıklayan kurum, başvuruları online olarak kabul etmeye devam ediyor. Yayınlanan ile boş kadrolar için detaylarda belli oldu. Sizler için ilan hakkındaki gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kızılay, KPSS şartı olmadan hemşire alımı yapacağı ilanı duyurdu. Yayımlanan ilanda boş olan kontenjanlar ve başvuru detayları hakkındaki bilgilere yer verildi. Kızılay başvuruları online olarak toplamaya devam ediyor. İşte, Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
KIZILAY HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Kızılay hemşire alımlarına yönelik başvurular başladı. Başvuru süreci 12 Kasım 2021 tarihine kadar online olarak basvuru.kizilaykariyer.com adresi üzerinden yapılacak.
GENEL NİTELİKLER
• Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinden ve/veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümlerinden mezun,
• En az 2 yıl deneyimi olan,
• Uygulanacak her türlü sağlık işleminin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilen,
• Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
• Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,
• Eğitime ve gelişime açık,
• Sorun çözme becerisi gelişmiş olan,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2021 askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?
- İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hamileler aşı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Hamilelik dönemi, hamilelik öncesi ve sonrası...
- Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek?
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim'de kaç gün tatil yapılacak? Okullar ve iş yerleri tatil olacak mı?
- EDHO bu akşam var mı? 12 Ekim ATV yayın akışı EDHO yeni bölüm ne zaman gelecek?
- GS İstanbulspor canlı izle! 12 Ekim hazırlık maçı Galatasaray İstanbulspor canlı yayın izle!
- SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?
- BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!