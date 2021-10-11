Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı! ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav ilanı 2021! Adalet Bakanlığı sınav başvuru ne zaman?
Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı başlıyor! ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav ilanı 2021 yılı için duyuruldu. Hakim ve savcı adaylarının merakla beklediği sınav ilanına göre; İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere toplam 4 oturumda yapılacak sınavlara başvurular 2-10 Kasım tarihlerinde olacak. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak. Peki; Adalet Bakanlığı sınav başvuru ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı ne zaman? İşte; ÖSYM 2021 Adalet Bakanlığı sınav ilanı!
Adalet Bakanlığı sınav başvuru ne zaman? 2021 Adalet Bakanlığı sınav ilanı ÖSYM tarafından duyuruldu. Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı için ilan geldi. 2021 yılında yapılacak sınavın ardından hakim ve savcı olarak mesleğe girecek adaylar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki; Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı sınavı ne zaman?
ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI ALIMI!
A-2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 800 adli yargı hakim ve savcı adayı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hakim adayı,
alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.
Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacakları bilgisi de aşağıdaki şekilde alınacaktır:
• 2021-Adli Yargı Sınavına katılacağım.
• 2021-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.
• 2021-İdari Yargı Sınavına katılacağım.
Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan bir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir.
Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
HAKİM SAVCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
a) Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
ç) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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