60 personel alımı yapılacak! Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları...

Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rekabet Kurumu uzman yardımcılığı ilanı yayımladı. Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için 25, Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için 20 ve Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için 15 toplam 60 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Rekabet Kurumu personel alımı ilanında; "Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1) (25 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2) (20 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,