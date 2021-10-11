60 personel alımı yapılacak! Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları...
Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı ilanı yayımladı. Kurum başvuru sürecini geçen vatandaşları Ankara'ya sınava davet edecek. İşte, Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları...
Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rekabet Kurumu uzman yardımcılığı ilanı yayımladı. Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için 25, Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için 20 ve Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için 15 toplam 60 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Rekabet Kurumu personel alımı ilanında; "Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;
1) (25 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,
2) (20 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,
3) (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, rekabet uzman yardımcıları alınacaktır." ifadelerini kullandı.
REKABET KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Sınava katılmak isteyen adaylar 08.10.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan "Sınav Duyurusu" başlıklı bölümdeki "Başvuru Formu" nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
REKABET KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava katılacak olan adayların;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,
4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,
5) Son başvuru tarihi itibariyle 2020 - 2021 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (500) kişi içerisinde bulunmaları,
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmaları,
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları
Gerekmektedir.
Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 9 uncu madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.
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