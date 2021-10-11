11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri 4 bin 20 lira maaşla lise mezunu personel alımı! MEB toplamda 5.872 kişi alacak! Başvuru için geri sayım…

4 bin 20 lira maaşla lise mezunu personel alımı! MEB toplamda 5.872 kişi alacak! Başvuru için geri sayım…

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021
ABONE OL
4 bin 20 lira maaşla lise mezunu personel alımı! MEB toplamda 5.872 kişi alacak! Başvuru için geri sayım…

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine toplamda 5.872 kişi alınacak. Alım yapılacak personeller destek personeli kadrosunda olacak. Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonuna alınacak kişilerin ortalama maaşı 4 bin lira olacak. En düşük kademede maaşlar brüt 3.788 lira olacak. Lise mezunu kişilerin de başvurabileceği personel alımının detayları da ortaya çıktı. 25 Ekim’den itibaren alınacak başvurular sayesinde binlerce kişi istihdam edilecek. İşte; MEB personel alımı hakkında merak edilen bilgiler!

MEB personel alımı için detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na alınacak destek personelleri arasında aşçı ve aşçı yardımcısı olacak. Alım yapılacak toplam 5.872 personelde en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. Lise mezunu kişilerin de başvurabileceği ilanlarda en düşük maaş brüt 3.788 lira olacak. Ayrıca 260 fizyoterapist alımı gerçekleştirilecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR!

Başvurular, 25.10.2021–05.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA