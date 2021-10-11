4 bin 20 lira maaşla lise mezunu personel alımı! MEB toplamda 5.872 kişi alacak! Başvuru için geri sayım…

MEB personel alımı için detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na alınacak destek personelleri arasında aşçı ve aşçı yardımcısı olacak. Alım yapılacak toplam 5.872 personelde en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. Lise mezunu kişilerin de başvurabileceği ilanlarda en düşük maaş brüt 3.788 lira olacak. Ayrıca 260 fizyoterapist alımı gerçekleştirilecek.