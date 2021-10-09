Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, bitti mi? 5 bin jandarma uzman erbaş alımı başvuruları sona erdi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 bin sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak alım başvurularının detayları belli oldu. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, bitti mi? 5 bin jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve linki...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 1 Ekim'de başladı. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru işlemleri 10 Ekim'e kadar devam edecek. Sınav tarihleri vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yayımlanacak.