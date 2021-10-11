GSB sözlü mülakat tarihi için flaş açıklama! 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman yapılacak?

GSB sözlü mükakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB personel alımı kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenler, heyecan içinde sözlü mülakatların gerçekleştirileceği tarihi beklemeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından personel alımına ilişkin sözlü mülakatlar hakkında açıklama geldi. Peki, GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençil ve Spor Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri daha sonra duyurulacak. GSB sözlü mükakat tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.