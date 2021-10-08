OGM sınavsız mülakatsız personel alımı yapıyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?
OGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? OGM'nin taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, toplam 47 sözleşmeli personel alınacak. İlgili ilanın yayınlanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Belirtilen kadrolarda görev almak isteyen adaylar başvuru şartları ve tüm detayları araştırıyor. Peki, OGM sınavsız mülakatsız personel alımı şartları neler? 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte cevaplar...
OGM sınavsız mülakatsız personel alımı başvuru nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı ilanı yayınlandı. Söz konusu ilanda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmacağı, yerleştirmelerin KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacağı bildirildi. OGM personel alımına ilişkin merka edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM sınavsız mülakatsız personel alımı şartları neler? 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilenler...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Adaylar 11 - 20 Ekim 2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler. Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecek. Adaylar belirtilen pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecek.
KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN (EK-2)
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 27 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru formunu online olarak dolduran adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.
ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
* 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
* Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför)
pozisyonuna başvuranlar için;
- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,
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- OGM sınavsız mülakatsız personel alımı yapıyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?
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