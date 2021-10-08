Polis Akademisi son dakika: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim yerleri açıklandı mı?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim yerleri belli oldu mu? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) eğitim almaya hazırlanan öğrenciler, 27. Dönem POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sonuçlar ile birlikte eğitim yerleri de en çok aranılanlar arasıdna yer aldı. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

POMEM EĞİTİM YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

POMEM eğitim yerleri, Polis Akademisi tarafından duyurulacak sonuç bilgisinde yer alacak. 27. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar, sonuç sayfasında katılacakları POMEM eğitim merkezini öğrenebilecek.

Toplam 30 POMEM eğitim merkezi bulunuyor. İşte o liste: