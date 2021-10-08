Polis Akademisi son dakika: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim yerleri açıklandı mı?
POMEM mülakat sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 27. Dönem POMEM'lerde eğitim almak üzere mülakatlara katılan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde mülakat sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim yerleri açıklandı mı? İşte cevaplar...
27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim yerleri belli oldu mu? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) eğitim almaya hazırlanan öğrenciler, 27. Dönem POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sonuçlar ile birlikte eğitim yerleri de en çok aranılanlar arasıdna yer aldı. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
POMEM EĞİTİM YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
POMEM eğitim yerleri, Polis Akademisi tarafından duyurulacak sonuç bilgisinde yer alacak. 27. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar, sonuç sayfasında katılacakları POMEM eğitim merkezini öğrenebilecek.
Toplam 30 POMEM eğitim merkezi bulunuyor. İşte o liste:
Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi
Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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