Tarih açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman? Jandarma 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Bekçi alımı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 yılında yapılması beklenen bekçi alımının hangi tarihte gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkınd son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman? Jandarma 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Ekim ayının gelmesiyle birlikte gözler bekçi alımlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen bekçi alımlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bekçilik için başvuru yapacak olan adaylar, heyecan içinde ilanın yayınlanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman? Jandarma 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Yıl içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, 2021 yılında yapılması beklenen bekçi alımı için ilanın ekim ayı içerisinde yayınlanacak. Ancak ilan hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Polis Akademisi tarafından bekçi alımı sürecine ilişkin açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Kimler bekçi olabilir? Haberin detaylarından bekçilik şartlarına ulaşabilirsiniz.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
* En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman? Jandarma 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
- KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Kimler burs alabilecek?
- 1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…
- Ve çıktı! Windows 11 nasıl indirilir? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Windows 11 güncelleme yükseltme yolları
- Ece Ronay Mehmet Ali Erbil mesajları ifşa! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı! Fenomen Ece Ronay kimdir?
- Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...
- 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Öğretmenler için en güzel sözler mesajlar!
- 6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?
- İnternet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?
- 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?