Tarih açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman? Jandarma 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte gözler bekçi alımlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen bekçi alımlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bekçilik için başvuru yapacak olan adaylar, heyecan içinde ilanın yayınlanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman? Jandarma 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Yıl içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, 2021 yılında yapılması beklenen bekçi alımı için ilanın ekim ayı içerisinde yayınlanacak. Ancak ilan hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Polis Akademisi tarafından bekçi alımı sürecine ilişkin açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Kimler bekçi olabilir? Haberin detaylarından bekçilik şartlarına ulaşabilirsiniz.