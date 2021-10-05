Polis olabilme hayaliyle POMEM'lere başvuru yapan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. 27. Dönem POMEM'lerde son olarak sözlü mülakat gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar POMEM'lerde eğitim almaya başlayacak. Peki, 5 Ekim POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi tarafından sonuçların ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.