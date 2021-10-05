Gözler MSB’de! Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2021 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

Kasım 2021 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2021 Kasım celbi duyurusu yayınlandı. Silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyor. Askerlik yerleri ve sevk tarihleri hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2021 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (KASIM 2021)

Kasım 2021 sınıflandırma dönemi duyurusu ile askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. MSB'den yayımlanan duyurunun detayları şu şekilde: