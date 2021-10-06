28. Dönem POMEM ilanı yayınlandı mı? 2021 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Son açıklamalar...

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere yapılacak polis alımları heyecanla bekleniyor. Polis adaylarının merakla araştırdığı POMEM başvuru süreci ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 28. Dönem POMEM ilanı yayınlandı mı? 2021 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM başvuru tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 27. Dönem POMEM sürecinn tamamlanması ile birlikte yeni polis alımı duyurusunun yayımlanması bekleniyor. Yeni döneme ilişkin başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi: