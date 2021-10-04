AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?
AFAD personel alımı başvuru şartları merak edilen konulardan birisi oldu. 2021 AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? AFAD başvuruları için arama motorlarında yoğun şekilde sorgulama yapılıyor. Kurum bünyesine 1.749 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. En az lise mezunu şartı aranan personeller arasında, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, büro personeli gibi pozisyonlar bulunuyor. İşte; AFAD personel alımına dair tüm merak edilen bilgiler!
AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar öne çıkıyor. Kurumdan yapılan açıklamada en az lise mezunu 1.749 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlanda hangi pozisyona ne kadar personel alımı yapılacağına da detaylı olarak yer verildi. İşte; AFAD personel alımına ilişkin tüm detaylar!
AFAD PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Yayınlanan ilana göre;
183 Destek Personeli,
61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
3 Avukat,
7 Diğer Sağlık Personeli,
7 Teknisyen,
5 Veteriner Hekim,
61 Sosyal Çalışmacı,
146 Mühendis,
175 Büro Personeli,
1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar aranacak.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Kamu haklarından mahrum olmamak
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak
18 yaşını tamamlamış olmak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gereklidir.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
AFAD, en az lise mezunu bin 749 personel alımı yapacağını duyurdu.
Başvurular, AFAD'ın kendi sitesi www.afad.gov.tr'den yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polislik sözlü mülakat sonuçları belli oldu mu?
- 4 Ekim Hayvanları Koruma günü mesajları sözleri! Hayvanlar için en güzel sözler ve mesajlar!
- Lars Vilks kimdir, nereli? İslam karşıtlığıyla bilinen Lars Vilks nasıl öldü?
- YKS 3. tercihler başladı mı? 2021 YKS üniversite 2. ek yerleştirme tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?
- Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..
- Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları kazanan isimler…
- Zamlı sigara fiyatları 2021! Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat kaç TL? Sigara zammı sonrası güncel paket fiyatları…
- TÜİK açıkladı! Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2021 Ekim ayı enflasyon verileri...
- Ekim ayı kira zammı son dakika! 2021 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama
- En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…
- Sigara fiyatları güncel TEKEL liste 4 Ekim! Sigaraya zam geldi mi? Hangi markalara sigara zammı var?