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AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?

AFAD personel alımı başvuru şartları merak edilen konulardan birisi oldu. 2021 AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? AFAD başvuruları için arama motorlarında yoğun şekilde sorgulama yapılıyor. Kurum bünyesine 1.749 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. En az lise mezunu şartı aranan personeller arasında, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, büro personeli gibi pozisyonlar bulunuyor. İşte; AFAD personel alımına dair tüm merak edilen bilgiler!

AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar öne çıkıyor. Kurumdan yapılan açıklamada en az lise mezunu 1.749 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlanda hangi pozisyona ne kadar personel alımı yapılacağına da detaylı olarak yer verildi. İşte; AFAD personel alımına ilişkin tüm detaylar!

AFAD PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Yayınlanan ilana göre;

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar aranacak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gereklidir.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

AFAD, en az lise mezunu bin 749 personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular, AFAD'ın kendi sitesi www.afad.gov.tr'den yapılacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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