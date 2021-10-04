AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?

AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar öne çıkıyor. Kurumdan yapılan açıklamada en az lise mezunu 1.749 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlanda hangi pozisyona ne kadar personel alımı yapılacağına da detaylı olarak yer verildi. İşte; AFAD personel alımına ilişkin tüm detaylar!