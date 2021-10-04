Tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polislik sözlü mülakat sonuçları belli oldu mu?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı. Bu aşamayı başarıyla geçen adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına katıldı. Son olarak sözlü mülakatlar gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler mlülakat sonuçlarında. Polis öğrenci adayları mülakat sonuçlarını iple çekiyor. Peki, 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polislik sözlü mülakat sonuçları belli oldu mu? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi tarafından sonuçların ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.