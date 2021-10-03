Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 118 işçi için, şartları taşıyan adaylar kura çekilişi sonucunda iş sahibi olacak. Bakanlık bünyesinde çalışma hakkı kazanacak adaylar Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Detaylar haberimizde!
Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları merakla bekleniyor. Kuraya başvuran adaylar heyecanla sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Geçtiğimiz ay yapılan duyuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 118 işçi istihdam edileceği belirtilmişti. Adaylar sınavsız bir şekilde doğrudan noter kurasıyla hak sahibi olacak.
TARIM BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak. Kura çekimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.
ALINACAK KADROLAR
İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
İşçi olarak alınacaklarda;
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veyameslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabuledilmeyecektir,
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığıalmamış olmak,
5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçedüzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus KayıtSisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıylasahip olmak,
9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik veşartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar görevebaşlatılmayacaktır,
10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısızolanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvanbakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idareninunvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemiolmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.
6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
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