POMEM sonuçları için heyecan dorukta! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA duyurular!

POMEM sonuçları için tarih belli oldu mu? Polis olabilmek için POMEM'lerde eğitim görmek isteyen adaylar, heyecan içinde Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaları bekliyor. Son olarak sözlü mülakat gerçekleştirildi. Belirli dönemlerde gerçekleştirilen POMEM eğitimleri için heyecan başladı. Peki, POMEM sonuçları için tarih belli oldu mu? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Polis Akademisi tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.