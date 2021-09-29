Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Polis Akademisi polislik sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı!
Vatandaşlar gündemde sıklıkla Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne (POMEM) lisans mezunu 5 bin 440 erkek ve 960 kadın, önlisans mezunu 360 erkek ve 240 adayın yani toplamda 8 bin adayın alınacağının duyurulmasının ardından büyük heyecan yaratmış ve başvurular yapılmıştı. Sözlü mülakata katılan polis olma hayali kuranlar şimdi gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki Polis Akademisi polislik sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? İşte ayrıntılar…
Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Polis Akademisi polislik sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı arişime açıldı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis olma hayaliyle yanıp tutuşanlar Polis Akademisi 8 bin aday alımı için sözlü mülakata katılmıştı ve şimdi ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak edilmeye başlandı. Peki konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar...
POLİS MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27. dönem POMEM sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığından sonuç sorgulama yapabilirsiniz. Aşağıdaki linkten siteye girip sonuçların açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.
POLİS AKADEMİSİ POLİSLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
27. DÖNEM POMEM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
26. dönem POMEM sonuçları 30 Nisan'da açıklanmış eğitimler de Ekim'de başlamıştı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan eğitim duyurusunda "26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Polis Akademisi POMEM eğitimlerini tamamladıktan sonra 7 bin polis memuru istihdam edilmişti.
28. DÖNEM PIMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Polis Akademisi Başkanlığından 28. dönem POMEM başvuru tarihine dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl Aralık ayında açıklanan 27. dönem başvuruları nedeniyle bu yıl da Kasım-Aralık aylarında net tarihin açıklanacağı düşünülüyor.
POLİSLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Açıklanan zam oranlarının ardından polislerin aldığı maaş ise şu şekilde;
3/1 Başkomiser ocak ayında: 7.858 TL
Temmuz ayında: 8.488 TL maaş almaya başladı.
8 /1 Polis memuru ocak ayında: 6.883 TL
Temmuz ayında 7.431 TL maaş almaya başladı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
POMEM başvurularında aşağıdaki şartları karşılayabilmek gerekiyor:
T.C. vatandaşı olmak,
Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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