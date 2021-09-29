Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Polis Akademisi polislik sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı!

27. DÖNEM POMEM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

26. dönem POMEM sonuçları 30 Nisan'da açıklanmış eğitimler de Ekim'de başlamıştı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan eğitim duyurusunda "26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Polis Akademisi POMEM eğitimlerini tamamladıktan sonra 7 bin polis memuru istihdam edilmişti.

28. DÖNEM PIMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Polis Akademisi Başkanlığından 28. dönem POMEM başvuru tarihine dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl Aralık ayında açıklanan 27. dönem başvuruları nedeniyle bu yıl da Kasım-Aralık aylarında net tarihin açıklanacağı düşünülüyor.

POLİSLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?



Açıklanan zam oranlarının ardından polislerin aldığı maaş ise şu şekilde;

3/1 Başkomiser ocak ayında: 7.858 TL

Temmuz ayında: 8.488 TL maaş almaya başladı.

8 /1 Polis memuru ocak ayında: 6.883 TL

Temmuz ayında 7.431 TL maaş almaya başladı.