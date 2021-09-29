Kızılay KPSS’siz personel alımı yapıyor! Süreç sona eriyor! 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır?

KURUMSAL RİSK MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

* Mevcut ve karşılaşılması beklenen risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi amacıyla asli sorumluluk sahibi olan süreç sahiplerine destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

* Kurumsal risk kültürünün geliştirilmesi amacıyla değerlendirme ve analizler gerçekleştirerek üst yönetime iyileştirme önerileri sunulması,

* Risk değerlendirme çalışması yapılacak aktivite/faaliyet ile ilgili bilgilerin toplanması (süreç akış şemaları, kanun, yönetmelik, yönerge, organizasyon yapısı, çalışan sayısı, planlanan ve gerçekleşen bütçesi, iyi uygulama örnekleri vb.),