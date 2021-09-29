Kızılay KPSS'siz personel alımı yapıyor! Süreç sona eriyor! 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır?
Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türk Kızılay tarafından yayımlanan ilana göre, KPSS şartı olmadan boş kontenjanlara Kurumsal Risk Müdürü alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayınlanması ile birlikte başvuru tarihi ve başvuru şartları ve görev tanımı belli oldu. İlgili ilana başvuru yapmak isteyen adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 17 Eylül'de başlayan başvurular kısa süre sonra sona erecek. Peki, 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Kızılay KPSS'siz personel alımı yapıyor! Türk Kızılay, KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Lisans mezunu adayların başvurabileceği personel alımı ilanında gerekli şartlar duyuruldu. 17 Eylül'de başlayan başvuru sürecini tamamlanmasına az bir zaman kaldı. Kısa süre sonra sona erecek başvurular için merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
17 Eylül'de başlayan başvurular 8 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, https://basvuru.kizilaykariyer.com internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Lisans (Tercihen İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İstatistik vb.), Tercihen Yüksek Lisans mezunu,
* Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim alanlarında en az 7 yıl deneyimli,
* Tercihen CIA, CFE, CİSA, CRMA, ACCA, CPA, SMMM sertifikalarından birine sahip,
* Araştırmacı, yenilikçi ve çözüm odaklı,
* Ekip çalışmasına yatkın,
* İyi derecede İngilizce bilgisine sahip (okuma, yazma, konuşma),
* Aktif SAP kullanım bilgisi olan,
* Analiz yapma ve raporlama tecrübesine sahip,
* Mevzuat ve politika takibi yapabilen,
* Yoğun iş ortamında çalışmaya yatkın, detay odaklı,
* Analitik düşünebilme ve problem çözme becerisine sahip,
* İletişim becerileri kuvvetli,
* Proaktif ve gelişim odaklı,
* Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),
* Seyahat engeli bulunmayan,
* B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.
KURUMSAL RİSK MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI
* Mevcut ve karşılaşılması beklenen risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi amacıyla asli sorumluluk sahibi olan süreç sahiplerine destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
* Kurumsal risk kültürünün geliştirilmesi amacıyla değerlendirme ve analizler gerçekleştirerek üst yönetime iyileştirme önerileri sunulması,
* Risk değerlendirme çalışması yapılacak aktivite/faaliyet ile ilgili bilgilerin toplanması (süreç akış şemaları, kanun, yönetmelik, yönerge, organizasyon yapısı, çalışan sayısı, planlanan ve gerçekleşen bütçesi, iyi uygulama örnekleri vb.),
* Yıllık risk değerlendirme programına göre gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yürütülen çalışmaların planlanması ve yürütülmesi,
* Risk değerlendirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bulguların aksiyonlarının takibinin ve kontrolünün sağlanması,
* Risk değerlendirme programı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin uygulamaları kontrol ve analiz ederek eksikliklerine yönelik öneriler geliştirilmesi,
* Gerektiğinde kurum içindeki diğer birimler ile koordineli çalışarak danışmanlık faaliyeti çerçevesinde risk değerlendirme çalışmalarının yapılması,
* Genel müdürlük ve diğer üst yönetim tarafından talep edilen, mevzuatların uygulamaya alınmadan önce gözden geçirilmesi, rutin dışı danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Kurumsal risk yönetimi sisteminin işleyişinin takip edilmesi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi
- Kızılay KPSS'siz personel alımı yapıyor! Süreç sona eriyor! 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- İŞKUR TYP alımı ilanları: 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
- En az 17.500 TL maaş! Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 2021 Başvuru tarihi, şartlar ve kadrolar...
- Diyanet takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?
- ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- YKS 2. ek tercih takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor?
- PA duyurular: POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gözler ÖSYM'de! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?
- MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?