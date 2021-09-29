10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...

10 bin bekçi alımı ilanı, arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Başvuru aşamasının ardından adaylar mülakatlara katılacak. Peki, 10 bin bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. 2021 yılı içerisinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuş, bu gelişmelerin ardından heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, 10 bin bekçi alımı ilanının ekim ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.