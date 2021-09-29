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10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında yapılması gereken 10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılması beklenen bekçi alımı için bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, EGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 10 bin bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte cevaplar...

10 bin bekçi alımı ilanı, arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Başvuru aşamasının ardından adaylar mülakatlara katılacak. Peki, 10 bin bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. 2021 yılı içerisinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuş, bu gelişmelerin ardından heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, 10 bin bekçi alımı ilanının ekim ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

2021 YILI BEKÇİ ALIMI MAAŞLARI NE KADAR?

2021 Temmuz - 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bekçi maaşları şu şekilde:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 5.008 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 5.186 TL

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşı: 5.421 TL

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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