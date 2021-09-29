PA duyurular: POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM mülakatları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Mülakatların sona ermesinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Eylül ayının bitmesine kısa süre kala sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden henüz bir duyuru gelmedi. 27. Dönem POMEM sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Ancak resmi olarak henüz bir tarih açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Polis Akademisi tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.