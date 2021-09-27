Polislik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde POMEM'lere öğrenci polis alımı gerçekleştiriliyor. Polis olabilmek için POMEM'lere katılacak olan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, polislik sınavı ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların eylül ayı bitmeden erişime açılması bekleniyor. Bu hafta içerisinde sonuçlar ile ilgili duyuru gelebilir. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Polis Akademisi tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.