En az 17.500 TL maaş! Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 2021 Başvuru tarihi, şartlar ve kadrolar...
Ticaret Bakanlığı yüksek maaşla personel alımı yapıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan iki duyuru ile birlikte Ticaret Müfettiş Yardımcısı kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesine ise 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak. İşte başvuru tarihi ve şartlar...
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Ticaret Bakanlığı tarafından iki adet personel alımı ilanı yayımlandı. 60 Müfettiş Yardımcısı ve 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli olmak üzere toplam 60 personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından gözler başvuru tarihi ve şartlara çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ticaret Bakanlğı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Müfettiş Yardımcısı başvuru takvimi: 4-13 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.
Sözleşmeli Bilişim Personeli başvuru takvimi: 11-20 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını, başvuru tarihi süresince Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecekler. Sisteme e-Devlet şifresi ile giriş yapan adaylar gerekli adımları takip ettikten sonra başvurularını tamamlayacaklar.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı ve Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı başvuru şartlarını duyurdu. İşte başvuru şartları;
MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,
* En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
* Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi,
Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,
İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,
içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
* Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması,
* Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,
* Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
* Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
* (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
* Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
* Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
* Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
* Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
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