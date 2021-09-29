En az 17.500 TL maaş! Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 2021 Başvuru tarihi, şartlar ve kadrolar...

* Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi,

Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),