29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri İŞKUR TYP alımı ilanları: 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR TYP alımı ilanları: 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2021
ABONE OL
İŞKUR TYP alımı ilanları: 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? Toplum Yararına Programları kapsamında binlerce işçi alımı yapılıyor. En az ilköğretim mezunu personel alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Söz konusu ilanlara başvuru yapacak olan adaylar, başvuru şartları başta olmak üzere başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte İŞKUR TYP alımı ilanları...

İŞKUR TYP ilanı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında ilanlara başvurular devam ediyor. TYP kapsamında görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek. Peki, 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte İŞKUR TYP alımı ilanları...

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP kapsamında belirlenen kadrolarda görev almak isteyen vatandaşların gerekli şartları taşımaları halinde İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

TYP alımı yapılacak iller, kadro dağılımı ve başvuru şartlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TYP ALIMLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

TYP ALIM YAPILACAK İLLER KADROLAR
İSTANBUL Çevre Temizliği
MERSİN MEB bakım onarım ve temizlik
ADIYAMAN Çevre Temizliği
AFYONKARAHİSAR MEB çevre düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik
BARTIN Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Park düzenlemeleri
BURDUR Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
ÇANKIRI MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre temizliği
DENİZLİ Çevre temizliği
KIRŞEHİR MEB çevre düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre Temizliği
TOKAT MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre temizliği
UŞAK Çevre temizliği

TYP ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

* Çevre temizliği
* Kamusal altyapının yenilenmesi
* Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
* Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
* Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
* Ağaçlandırma
* Park düzenlemeleri

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir. TYP uygulama süresi ise her bir program için en fazla 9 aydır. 27 Eylül 2017 tarihinde, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
- Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA