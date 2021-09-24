MSÜ MYO sonuçları son dakika açıklandı! 2021 MSÜ astsubay yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

MSÜ HAKKINDA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" 25 Temmuz 2016 tarihli ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun 14 Kasım 2016 tarihli, 2016/9522 sayılı kararı ile MSÜ Teşkilatı oluşturulmuş, 25 Kasım 2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış, MSB'nin 03 Şubat 2017 tarihli onayı ile Rektörlük Karargâh Teşkilatı oluşturulmuştur.

MSÜ Rektörlüğü 09 Ocak 2017'den itibaren Yenilevent/ İstanbul yerleşkesinde faaliyete başlamıştır. Milli Savunma Üniversitesi bağlısı olarak; 3 Harp Okulu, 4 Harp Enstitüsü, 6 Araştırma Enstitüsü ve 4 Astsubay Meslek Yüksekokulu faaliyet göstermektedir.