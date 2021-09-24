MSÜ MYO sonuçları son dakika açıklandı! 2021 MSÜ astsubay yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
MSÜ MYO astsubay yerleştirme sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne yapılacak astsubay öğrenci alımı için tercihler gerçekleştirildi. MSÜ'den yapılan son dakika açıklaması ile yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından adayların sonuçlar hakkında araştırmaları başladı. Peki, MSÜ MYO sonuçları nereden öğrenilir? 2021 MSÜ astsubay yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
MSÜ MYO astsubay yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, MSÜ'den gelecek açıklamaları bekliyordu. MSÜ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların erişime açıldığı öğrenildi. Peki, MSÜ MYO sonuçları nereden öğrenilir? 2021 MSÜ astsubay yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
MSÜ MYO ASTSUBAY SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
MSÜ MYO astsubay yerleştirme sonuçları, MSÜ'nün msu.edu.tr internt adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, https://msu.edu.tr/myosonuclari adresi üzerinden zorunlu alan olan T.C numarası ve anne adı bilgisini girerek, Astsubay Meslek Yüksekokulları Öğrenci Yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.
MSÜ ASTSUBAY YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
MSÜ HAKKINDA
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" 25 Temmuz 2016 tarihli ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun 14 Kasım 2016 tarihli, 2016/9522 sayılı kararı ile MSÜ Teşkilatı oluşturulmuş, 25 Kasım 2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış, MSB'nin 03 Şubat 2017 tarihli onayı ile Rektörlük Karargâh Teşkilatı oluşturulmuştur.
MSÜ Rektörlüğü 09 Ocak 2017'den itibaren Yenilevent/ İstanbul yerleşkesinde faaliyete başlamıştır. Milli Savunma Üniversitesi bağlısı olarak; 3 Harp Okulu, 4 Harp Enstitüsü, 6 Araştırma Enstitüsü ve 4 Astsubay Meslek Yüksekokulu faaliyet göstermektedir.
KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
1909 yılında çıkarılan bir nizamname ile astsubay eğitiminin modern yöntemlerle yapılabilmesi için Osmanlı Devleti'nin yedi ordu bölgesinde (İstanbul, Konya, Selânik, Erzincan, Halep, Bağdat, Yemen) ilkokul düzeyinde "Küçük Zabit İptidaî Mektepleri" açılmıştır.
Osmanlı askeri yapısı içinde, ordumuzun orta kademe yöneticileri ve teknisyenleri olan astsubay gereksinimi ilk başlarda; sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisiyle sivrilmiş erbaşların "Gedikli" unvanı ile muvazzaf hizmete alınmalarıyla sağlanıyordu. İlk kurulan okulların bir kısmı savaşların etkisi ve toprak kaybı nedeniyle kapanmış, 03 Mart 1924 tarihinde kabul edilen "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenmiş, bu çerçevede değişik zamanlarda çeşitli "Astsubay Okulları" açılmıştır. 1950'den sonra açılan Astsubay
Hazırlama Ortaokullarından Konya'daki hariç tümü 1963 yılına kadar kapatılmıştır. 1966 yılında yapılan bir düzenleme ile Konya'daki "Astsubay Hazırlama Okulu" aynı yıl Çankırı'ya taşınarak "Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu" adını almıştır. Daha sonra 1987 yılında Balıkesir'de "Teknik Astsubay Hazırlama Okulu" kurulmuştur.
1988 yılında Ankara'daki Elektronik Astsubay Hazırlama Okulunun ve 1997 yılında ise Çankırı'da bulunan Astsubay Hazırlama Okulunun Balıkesir'e taşınmasıyla burada "Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu" kurulmuş ve 2003 yılından itibaren ise Meslek Yüksekokulu seviyesine yükseltilmiştir. Okul, 2016 yılından itibaren Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilatlandırılmıştır.
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Türk Deniz Kuvvetlerinin 21'inci yüzyılda ihtiyacı olan Deniz Astsubaylarının yetiştirildiği bir eğitim kurumudur.
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Büyükamiral Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa tarafından 15 Nisan 1890 tarihinde "Deniz Gedikli Sınıfı" adı ile "Selimiye Top Eğitim Gemisi'nde" öğrenime başlamıştır. Daha sonra sırası ile 1915 yılında "Makineci Çırakları Mektebi" ve 1916 yılında "Gemici Çırakları Mektebi" okulları açılmıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1924 yılında "Çırak Mektepleri" "Gemici Gençler Mektebi" adını almış ve Kasımpaşa Hasköy'e taşınmıştır. 1963 yılında "Deniz Astsubay Hazırlama Okulu" adını alarak Beylerbeyi'ne konuşlanmış ve 40 yıl boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerini burada yürütmüştür. 6 Ekim 2003 tarihinden itibaren de 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren bir okul olarak "Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu" adı altında Altınova/Yalova ve Derince/Kocaeli'de bulunan yerleşkelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Hava Kuvvetlerimizi "Çağı ile Yarışır Bir Hava ve Uzay Gücü" olarak geleceğe taşıyacak olan ve "Yarınların Hava Astsubaylarını Yetiştirme" gibi onurlu bir sorumluluğu bulunan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Astsubay MYO'ların kurulması yönünde başlatılan çalışmalar sonucunda Gaziemir/İzmir (Eski adıyla Seydiköy) sınırları içerisinde "Mezuniyet sonrası astsubay ihtisas temel eğitimlerini daha iyi kavrayabilecek ve lisan
bilgisiyle donanmış astsubayların yetiştirilmesi" amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim döneminden itibaren Hv. Asb. MYO K.lığı bünyesinde on iki programda öğrenciler ulusal ve uluslararası benzer ön lisans veren eğitim kurumlarına eşdeğer, Hava Kuvvetleri Komutanlığının bugün ve gelecekte ifa edeceği görevlere uygun donanımda yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu yeni yapılanma ile öğrenciler iki yıllık
ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra ilgili sınıf okullarında ihtisaslarına uygun temel mesleki bilgi ve özellikle beceri eğitimlerini farklı sürelerde alarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının farklı birliklerine atanmakta, mesleki yaşantıları süresince sürekli eğitim kapsamında uygulanacak eğitim programlarına dahil edilerek hem mesleki bilgi ve becerilerini hem de askeri ve genel kültürlerini geliştirme imkânına sahip olmaktadırlar.
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülkemizin en eski askeri eğitim kurumlarından olan okulumuz, 23 Kasım 1831 tarihinde İstanbul'da "Müsika-i Hümayün" adı altında kurulmuştur. 1924 yılında Atatürk'ün direktifiyle İstanbul'dan Ankara'ya taşınmış ve "Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti" adı altında yeniden teşkilatlanmıştır. 1924 yılından 2003'e kadar çeşitli teşkilat ve isimlerle faaliyetine devam eden okulumuz; 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Bando Astsubay Hazırlama Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulundan oluşan Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı adını almıştır. 2016 yılından itibaren lise bölümü kapatılmış ve halen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
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