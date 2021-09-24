İŞKUR TYP ile 1450 personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR TYP başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...
TYP ile birçok kuruma yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen TYP alımları için ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamaya göre, İŞKUR TYP ile 11 farklı il için 1450 personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda çevre temizliğinden kamusal altyapının yenilenmesine, ağaçlandırma çalışmalarından park düzenlemelerine kadar birçok alanda personel alınacak. Peki, İŞKUR TYP başvuruları nereden, nasıl yapılır? TYP başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
İŞKUR TYP ile 1450 personel alımı yapıyor! 11 farklı il için gerçekleştirilen TYP personel alımı için hazırlıklar devam ediyor. TYP kapsamında yapılacak işçi alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, söz konusu ilanlar hakkında detayları araştırmaya başladı. İŞKUR TYP ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR TYP başvuruları nereden, nasıl yapılır? TYP başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP kapsamında belirlenen kadrolarda görev almak isteyen vatandaşların gerekli şartları taşımaları halinde İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
TYP alımı yapılacak iller, kadro dağılımı ve başvuru şartlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
TYP ALIMLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
|TYP ALIM YAPILACAK İLLER
|KADROLAR
|İSTANBUL
|Çevre Temizliği
|MERSİN
|MEB bakım onarım ve temizlik
|ADIYAMAN
|Çevre Temizliği
|AFYONKARAHİSAR
|MEB çevre düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik
|BARTIN
|Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Park düzenlemeleri
|BURDUR
|Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
|ÇANKIRI
|MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre temizliği
|DENİZLİ
|Çevre temizliği
|KIRŞEHİR
|MEB çevre düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre Temizliği
|TOKAT
|MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre temizliği
|UŞAK
|Çevre temizliği
TYP ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
* Çevre temizliği
* Kamusal altyapının yenilenmesi
* Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
* Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
* Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
* Ağaçlandırma
* Park düzenlemeleri
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir. TYP uygulama süresi ise her bir program için en fazla 9 aydır. 27 Eylül 2017 tarihinde, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
- Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?
- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
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- İŞKUR TYP ile 1450 personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR TYP başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...
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