MEB duyurdu! AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylık Kaldırma Sınavı'na katılan adaylar MEB'en gelecek müjdeli habere kilitlendi. 5 Eylül'de gerçekleştirilen sınavın ardından 3 hafta geçti. Eylül ayının bitmesine kısa süre kala sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AKS sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. 81 il merkezinde tek oturumda yapılan sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
AKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2021 AKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AKS sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak sonuçların henüz açıklanmaması adaylarda heyecan yarattı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış sayılacak.
AKS SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli 5 seçenekli sorular soruldu.
Sınavda çıkan sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları şu şekildeydi:
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
AKPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
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