MEB duyurdu! AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. 81 il merkezinde tek oturumda yapılan sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

AKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 AKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AKS sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak sonuçların henüz açıklanmaması adaylarda heyecan yarattı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış sayılacak.