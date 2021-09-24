Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonucu ne zaman açıklanır?
Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları binlerce adayın merak ettiği konulardan birisi oldu. Her yıl düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları bu yıl 14 Haziran tarihinde tamamlanmıştı. Sınavın üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen sonuçların henüz açıklanmaması kafaları karıştırdı. Peki; hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!
Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Hakimlik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı'nda hakim olarak görev yapmak isteyen binlerce kişi hakimlik mülakatlarına giriş yapmıştı. 14 Haziran itibariyle tamamlaman mülakatların ardından, yeni adli yılda hakimlik sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Mülakatlar Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendiriliyor.
HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Mülakat sonuçları henüz açıklanmış değil. Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanacağı tahmin ediliyor.
HAKİM OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
=> Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.
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