Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kurası önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde görev alacak personelin kurası daha önceden belirtilen esaslara göre yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum, başvuruda bulunan binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruları 8-14 Eylül tarihleri aralığında alınan Sağlık Bakanlığı başvuru değerlendirmeleri bugün itibarileriyle tamamlanmış olacak. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları, yayınlanan takvime göre 22 Eylül tarihinde PBS üzerinden açıklanacak. Kura çekimi ise 30 Eylül tarihinde yapılacak.