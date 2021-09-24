Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme işlemi yapılacak. Sonuçlar için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kurası önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde görev alacak personelin kurası daha önceden belirtilen esaslara göre yapılacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum, başvuruda bulunan binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruları 8-14 Eylül tarihleri aralığında alınan Sağlık Bakanlığı başvuru değerlendirmeleri bugün itibarileriyle tamamlanmış olacak. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları, yayınlanan takvime göre 22 Eylül tarihinde PBS üzerinden açıklanacak. Kura çekimi ise 30 Eylül tarihinde yapılacak.
Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELERDİR?
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
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