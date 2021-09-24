27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM kapsamında başvuru yapan adaylar sözlü mülakatlara katıldı. Heyecan içinde sonuçları bekleyen adaylar Polis Akademisi tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 27. Dönem POMEM açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi polislik alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Polis Akademisi tarafından mülakat sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. 27. Dönem POMEM sonuçlarının eylül ayı bitmeden açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.