Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte şartlar ve kadrolar...
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı'na 118 işçi alımı yapılacak. İlgili ilana başvurular 20 Eylül'de başladı. Belirlenen kadrolarda görev almak isteyen adayların kısa süre içerisinde İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte şartlar ve kadrolar...
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak 118 işçi alımı için başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 20 - 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Noter kura çekimi 04 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.
ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?
Kura sonucu adı çıkan adaylardan belge kontrolü sonucunda atanmaya hak kazananlar 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapıldıktan sonra belirlenecek.
Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
Şartları aranır.
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