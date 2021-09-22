Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte şartlar ve kadrolar...

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak 118 işçi alımı için başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 20 - 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.