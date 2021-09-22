PA son dakika: POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?

Son dakika... POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM mülakatları gerçekleştirildi. Sözlü sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. POMEM'lerde eğitim görecek 8 bin aday için hazırlıklar devam ediyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM eğitim yerleri belli oldu mu? POMEM eğitimleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, POMEM mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, sonuçların bu hafta açıklanacağı konuşuluyor. Ancak tarih ve saat bilgileri tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.